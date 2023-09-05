亞洲天王周杰倫最近正在進行「嘉年華」世界巡迴演唱會，在兩岸三地飛來飛去，雖然工作行程繁忙，但愛好運動的他還是會抽空玩各種球類運動。前段時間愛上高爾夫球的周杰倫，先前與余文樂打起網球，今（5）日又驚喜分享兩人對決，還賭上網球拍；有內行網友一看球拍全驚呆，因為國際球星們御用款。

周杰倫今日更新Instagram限時動態，分享與好友余文樂相約打網球，兩人還大方賭上各自的球拍，結果周杰倫以3比0打敗余文樂，高興地直呼，「從這個男人身上贏得了這支，給你一點時間再練一下」；而余文樂也轉發限動，揚言「我怕你演唱會沒心情，今天先給你爽一下，老朋友不計較懂嗎」。

周杰倫與余文樂對決打網球，賭上夢幻球拍。（圖／摘自周杰倫Instagram）

余文樂與周杰倫私下相約打球加上你來我往的互動，足見兩人私下交情有多好，事後周杰倫又說，「對了……這個標籤可以撕掉嗎」，他拿到戰利品不忘炫耀一番。不過，有內行網友注意到余文樂的球拍來頭不小，算是各國知名球星御用品牌之一，像是加拿大男球員DENIS SHAPOVALOV、NICK KYRGIOS和日本女球員大阪直美。

其實周杰倫與余文樂從2005年合作電影《頭文字D》就成為好友，而近年余文樂移居台灣，兩人感情又更好了，先前常常被發現一起打籃球，如今還一起瘋網球，讓彼此粉絲看了都很開心又欣慰。