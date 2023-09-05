港媒《南華早報》述引韓媒消息稱，由美利堅號率領的美國海軍兩棲戰鬥群和加拿大海軍溫哥華號護衛艦，將參加在韓國舉行的仁川登陸73周年和美韓同盟建立70周年紀念活動，並在紀念活動前後與韓國展開大規模聯合兩棲登陸演習。這將是十年來美軍首次參加在黃海舉行的大規模軍事演習，有可能進一步加劇美中之間緊張關係。

《環球網》引述該報導稱，美利堅號兩棲攻擊艦可搭載具有隱身功能的F-35B垂直起降戰機，具備參與空中與海上聯合作戰的能力。美國海軍在黃海進行的上一次重大行動是在2013年，當時美海軍喬治華盛頓號航母戰鬥群在黃海與韓國進行了一場聯合演習。自那之後，美國海軍通常只以單艦或小規模艦艇編隊的形式進入黃海，部分原因是為了避免引起中國方面可能的強烈反應。

報導引述韓國國家外交學院教授金賢旭（音）的話稱，美國正在展示其遏制中國和北韓的意願，其中包括通過與韓國和日本的3邊合作來遏制中國，尤其是上個月美日韓首腦才剛在大衛營峰會上同意定期進行聯合演習。

報導還說，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院高級研究員許介麟表示，中國是黃海沿岸最大國家，外國軍隊在黃海海域進行軍事演習「並不常見」。許介麟還說，美國海軍在黃海進行大規模演習是「對中國的威懾信號」，或許意在提醒「美國有能力在中國所有近海投射武力」。

韓國外國語大學教授、中國研究所所長康榮埈則表示，美國海軍這一舉動是應對北韓核威脅的具體示範，試圖以此展示美韓聯盟的力量。但他同時警告，中國反對美國這一軍事動作也在在意料之中。

報導表示，多年來中方已多次就美國在朝鮮半島的軍事動向做出回應。今年3月，中國外交部發言人曾就美韓舉行聯合軍演一事回應稱，我們對美韓軍演動向表示嚴重關切，朝鮮半島形勢發展到今天癥結是清楚的，有關方拒不回應北韓已採取的無核化措施，反而不斷加強對北韓施壓威懾是主要原因。當前半島形勢高度複雜敏感，有關各方都應保持克制，多做有利於半島和平穩定的事，而不是相反。

今年7月，外交部發言人汪文斌還就美國計畫向朝鮮半島派遣核潛艇一事回應稱，朝鮮半島問題本質是政治安全問題，不走推動建立半島和平機制的正道，卻執迷於軍事威懾施壓的歧途，半島形勢就難以擺脫緊張對立的安全困境，「我們敦促美韓正視問題癥結，為半島問題政治解決進程發揮建設性作用。」

北韓方面也多次發聲警告美韓軍演。《朝中社》今年6月15日報導，北韓國防省發言人當天通過該媒體表明立場，嚴正警告美國和韓國舉行的「火力剿敵演習」，稱北韓將堅決應對敵人任何形式的秀肌肉行動和挑釁。