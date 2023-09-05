今年24歲的創作歌手李浩瑋Howard Lee，在推出首張專輯前先以「只聞其聲，不見其人」的單曲於網路上亮相，在沒有任何宣傳的情況下便得到破百萬流量、高討論度，後他以首張個人專輯《Diamond In The Rough未琢磨的鑽石》入圍金曲新人獎，近期推出第二張專輯《Fly Machine》並於10/6舉辦演唱會，門票於開賣當日便已售罄，可見其人氣。

李浩瑋近期推出第二張專輯《Fly Machine》，演唱會也秒殺展現超高人氣。（攝影/石智中、服裝/COACH）

或許是因為對於時尚硬照的拍攝還不甚熟悉，一開始面對鏡頭的李浩瑋有些羞赧，但每每在鏡頭放下之後、與工作人員閒聊的空擋，那個羞赧就會默默轉變為一副調皮男孩的氣質，搭配清秀的五官、說話聲音又十分輕細，讓人感覺到一種質樸、稚氣的感覺，不過聊到音樂時又能夠侃侃而談。

李浩瑋慵懶鬆弛的嗓音，在推出首張專輯前便在網路上引起討論。（攝影/石智中、服裝/COACH）

此次專輯曲風多元或許也正是因為他的音樂啟蒙也十分多元，他透露「我小時候很愛聽周杰倫的歌，高中玩樂團起就很喜歡草東、One Ok Rock等，這些音樂人都給我很多能量、養分。」另外本身就身兼樂團FORMOZA及MONO（現名火箭貓）的主唱身份的他，本身對於音樂的涉獵變非常廣泛，「我覺得就是音樂有趣的地方，跟不同的人合作就會有不同的火花。」他也很享受在不同風格、角色的切換上。

今年24歲的李浩瑋私下仍帶有稚氣、羞赧，但談起音樂、創作卻侃侃而談。（攝影/石智中、服裝/COACH）

隨著時間推移，對於拍攝也漸漸熟稔起來，他對著拍攝道具玩起來，因此捕捉到許多不經意、有趣的瞬間，後來在看片的空擋他表示，「這一套（黑色丹寧套裝）比較像是我自己的衣服，所以感覺比較自在一點。」他表示自己其實私下比較常略寬鬆、休閒的服裝為主，不過在表演服的挑選上不會特別設限，但還是向公司喊話「希望褲子不要太緊。」另外黃色的BECK 斜背手袋也讓他愛不釋手，拍攝時總是小小聲地說「想偷偷把他帶走」稚氣的感覺與她慵懶鬆弛的嗓音、音樂風格，展現了有趣的對比，讓人會不經對他更加好奇，這或許也是李浩瑋這麼吸引年輕粉絲的原因吧！

COACH LEAGUE 腰包，1萬8800元。（COACH提供/林欣儀台北傳真）

COACH BECK 斜背手袋，1萬8800元。（COACH提供/林欣儀台北傳真）

：COACH BECK 捲口後背包，2萬9800元。（COACH提供/林欣儀台北傳真）

COACH SHAPE REXY 造型手袋，1萬6800元。（COACH提供/林欣儀台北傳真）