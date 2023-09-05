日前剛在紐約登記結婚的胡宇威，5日出席代言的J.LINDEBERG 新品記者會時，被提及當天登記時的情況，以「老婆」來叫陳庭妮他還是有點小害羞，舉手投足散發幸福氣息並甜蜜還原當天登記結婚的狀況，他透露從排隊看著號碼越來越近時候就越來越興奮，至於老婆則「神情認真」，「因為證婚人是說英文、我也是說英文，我看著她的眼睛一直覺得她好美。」整個浪漫的氛圍在證婚人說出「你可以親吻新娘了！」爆發，回憶起當天胡宇威仍然會開心地手舞足蹈。

J.LINDEBERG 大使胡宇威穿著 JL絲光針織條紋長袖Polo衫6480元、立體高彈雙面機能長褲7980元、經典Logo輕量跑鞋9980元。（J.LINDEBERG 提供／林欣儀台北傳真

胡宇威此次以一襲復古正裝展現低調奢華魅力，他也直言自己很喜歡這種低調奢華的風格，並大方分享帥氣搭配訣竅，更自曝「不穿也很不錯」逗笑全場工作人員。本季品牌搭上Quiet Luxury的風潮，除有部分品項使用義大利知名面料廠合作出緹花面料，Logo部分都以「隱藏版」的方式呈現。高爾夫系列、時裝系列則較為鮮豔，共同運用鑽石幾何」、「Bridge數碼」與「流沙迷彩」等印花。

J.LINDEBERG Barry Packable Blazer 機能防潑水休閒獵裝，1萬6980元。（J.LINDEBERG 提供／林欣儀台北傳真）