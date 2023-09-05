鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選2024總統，選戰已成四腳督，外界憂心會讓綠營得利，但也認為郭參選能加速藍、白整合；前立委郭正亮舉「二輪投票」的模式說，藍白若確定要整合，要依序訂下「民調截止時間點」、「取哪幾間民調公司」，再討論到共同政策綱領，最後才是人事問題(總統搭檔、行政院聯合政府、立法院正副院長)；郭也直言，「你要不要贏？分開登記就是不會贏，難道柯文哲不想抓住歷史機會嗎？」2024是很好的機會，要爭取政務工作的機會，屆時也會有很多讓民眾黨成長的機會。

前立委郭正亮5日在民眾黨網路節目《踢批批開講／眾亮集》表示，台灣的總統選舉不是法國的「二輪投票制」，一輪投票後就一翻兩瞪眼、大家各自聯盟，所以要設定一個「第一輪投票結束」的時間點，不然一定無法整合，只要11月20日登記參選時是3個人參選，賴清德一定穩贏，棄保不可能棄乾淨，在野陣營一定要整合成一組人。

郭正亮表示，藍白營確定要整合後，先要訂下民調截止時間點(如11月1日)，接下來就是討論要挑哪幾間民調公司；確定要這樣進行後，才會有後續的「共同政策綱領」的討論，除修憲議題外，行政院層次包括特偵組、能源政策等，藍、白營一定有交集。

郭正亮總結，首先要確定雙方都願意整合，接著就訂下民調的截止時間、挑選哪幾間民調機構，再來就訂下共同政策綱領，最後才是人事的安排。

但主持人許甫指出，最難的就是人事安排，誰正、誰副，兩黨的支持者都會擔心整合後自己的政黨會萎縮等等；郭正亮則坦言，「講白了，到時候一定會有人討論這個問題，不用現在著急」，郭也直接問說，「你要不要贏？分開登記就是不會贏，難道柯文哲不想抓住歷史機會嗎？」民眾黨不分區席次增加已經是確定的事實，差別只在增加到8席或10席而已，若柯文哲只求不分區，那選戰已經宣告結束。

郭正亮認為，2024是難得的好機會，柯文哲能打到現在這樣已經不簡單，還是要爭取政務工作的機會，總統搭檔、行政院聯合政府、立法院正副院長，整合有很多層次的合作，也提供民眾黨很多成長的機會，不只是總統而已。