新華社報導，當地時間5日下午，李強搭乘的包機抵達雅加達。李強表示，這次出席東亞合作領導人系列會議並對印尼進行正式訪問，是他就任中國國務院總理後對亞洲國家首訪。中方堅定支持東協在區域合作中的中心地位，堅定支持東協在國際事務中發揮更大作用，願針對區域合作重大議題和各方深入交換意見，加強團結協作，共用發展機會，攜手應對挑戰，推動東亞繼續成為全球發展的重要引擎。

另一方面，印尼國企部副部長Rosan Roeslani在記者會中表示，李強6日將出席在雅加達舉行的中國投資的高鐵項目試營運活動。