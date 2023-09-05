莫迪4日於社交網站發文表示：「雙方深入探討印度在AI領域的發展潛力。」輝達也在X平台發文表示：「黃仁勳第二次與莫迪會面主要討論AI應用，以及如何藉助印度年輕人才推動AI產業發展。」
黃仁勳4日先是在新德里的首相官邸與莫迪會面，當日晚間又與來自印度科學學院及印度理工學院的眾多學者餐敘，出席者包括大規模語言模型、天文物理學、醫藥、量子運算及自然語言處理等領域的專家。黃仁勳與專家探討如何運用AI化解語言障礙、提高農業生產並充實健保服務。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4日赴印度拜會印度總理莫迪，是兩人之間第二次會面，這回探討印度在全球AI市場的發展潛力，但會後並未發表任何印度廠房投資計畫。
莫迪4日於社交網站發文表示：「雙方深入探討印度在AI領域的發展潛力。」輝達也在X平台發文表示：「黃仁勳第二次與莫迪會面主要討論AI應用，以及如何藉助印度年輕人才推動AI產業發展。」
黃仁勳4日先是在新德里的首相官邸與莫迪會面，當日晚間又與來自印度科學學院及印度理工學院的眾多學者餐敘，出席者包括大規模語言模型、天文物理學、醫藥、量子運算及自然語言處理等領域的專家。黃仁勳與專家探討如何運用AI化解語言障礙、提高農業生產並充實健保服務。
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