莫迪4日於社交網站發文表示：「雙方深入探討印度在AI領域的發展潛力。」輝達也在X平台發文表示：「黃仁勳第二次與莫迪會面主要討論AI應用，以及如何藉助印度年輕人才推動AI產業發展。」

黃仁勳4日先是在新德里的首相官邸與莫迪會面，當日晚間又與來自印度科學學院及印度理工學院的眾多學者餐敘，出席者包括大規模語言模型、天文物理學、醫藥、量子運算及自然語言處理等領域的專家。黃仁勳與專家探討如何運用AI化解語言障礙、提高農業生產並充實健保服務。