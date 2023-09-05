8月24日，駕駛Mi-8 直升機投誠烏克蘭的俄羅斯飛行員公開亮相，他駁斥俄羅斯官方的「迷航才降落烏克蘭」說法，講述他是不想捲入戰爭暴行，也為了家人安全而逃亡，並呼籲其他的俄國軍人也不應該繼續這場錯誤戰爭。

商業內幕(Business Insider)報導，烏克蘭國防機構確認，投誠的飛行員叫庫茲米諾夫 (Maksym Kuzminov)，現年28 歲，原是俄羅斯第 319 獨立直升機團的前隊長。

星期日，烏克蘭國防情報局在 YouTube 上發布了一支名為「投誠俄羅斯飛行員」的新聞片，庫茲米諾夫詳細的說明投誠經過，其間有6個月的交涉與準備過程。

飛行員表示，他與烏克蘭軍事情報部門成功搭上話，表示自己不想參與戰爭了，烏方立即表態他們可以提供協助。

庫茲米諾夫說：「我向烏克蘭情報部門的接洽員解釋了我的情況。他們向我提供了安全保證、新的身分文件、金錢獎勵，還有家人的逃亡路線。之後我們討論細節，並開始直接計劃。」

庫茲米諾夫說，他之後開始試探俄羅斯有沒有發現他的個人計畫。有一天，他在飛行時刻意接近俄烏邊境，然後無線電靜默並盤旋在低空，試探俄軍有沒有發現這個不尋常，結果沒人查覺到。

他說：「沒有人知道我那時出了什麼問題，事後的三四天，也沒人詢問此事。」

之後，他就照著那一次的「預演」，成功飛過邊境並且著陸。

不過這則影片沒有提到庫茲米諾夫的投誠飛行，是有2名俄軍(副駕駛、機械師)也在直升機上，當直升機降落在烏克蘭時，他們不願投降，試圖搶奪直升機返回俄羅斯，隨後被擊殺。

同乘者抵抗到擊殺的過程，目前並不清楚。有一說是降落到烏克蘭之後，趕往直升機的烏克蘭安全人員與他們發生戰鬥而殺死他們，另一說是直升機接近烏克蘭到270公里時，他們就發現航線不對，開始驚慌並試圖爭奪直升機，隨後被消滅。

自俄羅斯於 2022 年 2 月對烏克蘭發動全面入侵以來，烏克蘭一直鼓勵俄羅斯軍人叛逃，開通了名叫「我想活下去」的專線電話與電報頻道。烏克蘭議會最高拉達去年通過了一項法律，以獎勵的方式提供投誠者金錢與住房優惠，駕駛飛機、直升機、坦克、裝甲車、船艇都有不同的獎金。駕駛直升機投誠的價碼是50萬美元。

在Mi-8直升機叛逃後，俄羅斯宣傳媒體稱，是飛行員迷失方向才錯誤降落在哈爾科夫的烏克蘭空軍基地。但庫茲米諾夫否認了這個說法，他公開反對俄羅斯發動戰爭。

庫茲米諾夫說：「現在發生的事，就就是一種針對烏克蘭人民的種族滅絕戰爭，而受害者包括烏克蘭人和俄羅斯人。烏克蘭肯定會贏得這場戰爭，因為人民非常團結。 全世界都在幫助烏克蘭，因為大家都在乎生命，反對侵略。」