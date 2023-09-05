歷史上向來敵對的土耳其和希臘，兩國外交部長今天在土耳其首都安卡拉召開的聯合記者會上表示，他們國家的關係進入「新時代」，兩國並承諾未來幾個月將加強對話。

法新社報導，希臘外長杰拉佩特里蒂斯（Giorgos Gerapetritis）來到安卡拉訪問，時值土耳其深陷經濟危機已2年，正在尋求改善與西方盟邦的緊繃關係。

北大西洋公約組織（NATO）7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開高峰會期間，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）才罕見在場邊舉行會面。

土耳其外長費丹（Hakan Fidan）今天在記者會上表示：「我們與希臘的關係已經進入一個正面的新時代。」

他還說：「我們準備好，在未設任何前提下與我們的鄰居希臘持續對話，並基於共同利益在各項領域發展雙邊關係。」

希臘與土耳其都是北約成員國，但兩國關係素來不佳，回溯至一世紀前鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）滅亡後現代土耳其共和國誕生至今。

彼此間長久以來爭議，包括東地中海能源探勘權、賽普勒斯島（Cyprus）南北分裂及愛琴海諸島歸屬。