「2023莒光海洋觀光年活動」熱烈開跑中，除了遊莒光拿好禮活動的紀念隨行杯與紀念衣引發熱議之外，「最美方塊海攝影比賽」祭出3萬元首獎獎金，也讓攝影愛好者躍躍欲試！

不過，原訂9月2日舉辦的「方塊海攝影外拍教學活動」，因颱風影響延至9月27日舉行，有部分名額釋出，有興趣者可把握機會報名參加，跟著馬祖在地攝影達人深入了解方塊海與不藏私的攝影技巧；完成參加禮解鎖任務，還可獲得面額新台幣500元的西莒住宿抵用券，活動當天住宿即可使用，名額有限，即早報名，以免向隅。

莒光鄉公所鄉長陳樂禮表示，今年特別將「遊莒光拿好禮活動」的兌換資格放寬，除了一般旅客可以參與外，也歡迎非設籍莒光鄉的馬祖各島鄉親們共襄盛舉。

此外，兌換時間也增加了，持當日船票可於上班日下午四點至五點半兌領，或持七日內船票，於上班日上午八點至中午十二點，以及下午一點半至五點半兌領！陳樂禮說，中秋連假歡迎遊客跳島深遊莒光，踩點拍照拿限量紀念禮。

莒光鄉公所進一步說明，想參與遊莒光拿好禮活動，自即日起至11月30日活動期間，從尋島光點中任選出4個至景點拍照，並分享此4個景點照片至個人臉書，同時留言指定字句「2023莒光海洋觀光年」、標記1位好友，就可以持本人身分證及7日內往莒光之船票證明，於兌換時間到東莒村辦公室（莒光鄉大坪村1號）或西莒莒光鄉公所（莒光鄉青帆村74之2號2樓財經課）兌換活動紀念隨行杯，各限量700份；馬祖老兵憑退役文件再加贈紀念衣一件，數量有限，送完為止。

鄉公所也表示，「最美方塊海攝影比賽」已經開始徵件，去年首度舉辦就引起廣大迴響，出色的得獎作品令許多人不禁讚嘆方塊海和蛇島的絕美景致！

莒光鄉公所為鼓勵更多攝影好手們前來一展身手，今年特別將前三名獎金都提高，獎項包含金獎3萬元、銀獎1萬5千元、銅獎1萬元、佳作（5名）2千元及最佳人氣獎3千元。收件至10月31日止，不限國籍、不限攝影器材（智慧型手機、數位相機皆可）。

鄉公所表示，有興趣參賽者，建議先參考潮汐表，配合方塊海最佳觀賞時段安排拍攝行程，就有機會拍攝到世界級奇景。