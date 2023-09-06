5日諾和諾德以歐洲市值王身分進行交易的第一日，盤中股價勁升1.7％，報1,333.4丹麥克朗。根據Refinitiv最新數據，諾和諾德市值目前來到4,273.2億美元，超越LVMH的4,178.6億美元。

諾和諾德的市值上周一度超越LVMH，但終場仍由LVMH稱王。Wegovy在英國開賣帶動諾和諾德4日股價收高0.7％，市值升至4,247億美元，LVMH當日股價收低0.4％，市值降至4,201億美元，歐洲市值龍頭正式交棒給諾和諾德。

目前Wegovy僅在全球5個市場銷售，丹麥、挪威、德國、美國和英國，就讓諾和諾德登上歐洲市值一哥。Wegovy去年6月在美國上市，安全、有效的特性讓該藥物在美國供不應求，就連億萬富豪馬克斯都利用Wegovy減重。

諾和諾德8月公布的研究報告顯示，Wegovy除了能協助患者減重，還能降低20％的心血管疾病風險。Wegovy的成功讓該公司股價自2018年來翻揚逾4倍，單單今年迄今累計大漲41％。

諾和諾德的糖尿病藥物Ozempic也同樣搶手，該藥物的有效成分與Wegovy相似，有些臨床醫生會開Ozempic給患者減重。

諾和諾德是以營收計的糖尿病和新減重藥物市場最大製造商，分析師估計該市場年銷售額將在1,300億至1,400億美元之間。諾和諾德的最大對手美國製藥公司禮來（Eli Lilly）已提出申請，擬讓糖尿病藥物Mounjaro用來減重。

摩根士丹利先前預測，2030年前全球減重藥物銷售額可望上看770億美元，高於先前預估的540億美元。諾和諾德和禮來將成為最大贏家，雙雄將拿下82％的市占率。

Wegovy在英國的官方訂價約是美國的六分之一，2.4mg劑量的價格為175.8英鎊。在美國接受Wegovy減重治療，一個月的費用為1,349.02美元。