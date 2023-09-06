摩根士丹利解決方案與多資產副投資長坎德哈里（Jitania Kandhari）指出，「大陸投資過度、槓桿過度、供過於求，而且還籠罩著地緣政治烏雲。」

相反的，印度則是投資不足。坎德哈里表示，印度的投資占國內生產毛額（GDP）比重落後，顯示投資不足。隨著企業逐漸採行「中國加一」（China plus one）策略，有助提振印度的投資和製造業。

疫情引發供應鏈中斷、大陸清零政策和地緣政治衝突，促使企業開始分散供應鏈以提升韌性，開發大陸之外生產據點的策略被稱為「中國加一」。坎德哈里指出，這項策略令印度受惠。

在房市方面，坎德哈里指出，印度的房屋和房地產供給不足，反觀大陸則是嚴重過剩。

大陸的房地產業深陷債務泥淖，並且面臨房屋銷售萎縮打擊。根據標普全球評級（S ＆ P Global Rating）數據顯示，6月和7月大陸前100大開發商的新屋銷售金額，較去年同期崩跌約三分之一。

相較之下，坎德哈里表示，全球企業打算在印度立中心，印度的房地產正展開新的循環周期，前景可期。

儘管大陸經濟籠罩陰霾，但坎德哈里仍認為部分領域還有投資空間，取決於大陸經濟成長復甦的狀況。

坎德哈里指出，投資人應該留意，鑑於地緣政治風險升溫，和大陸的名目經濟成長萎縮，大陸不論公共和民間資產的風險溢價皆上揚。

大陸近來一連串令人失望的經濟數據，反映經濟遭遇的挑戰。最新公布的7月零售銷售和7月工業生產等數據，皆遜於市場預期。

坎德哈里表示，大陸需要名目經濟回升，但這只會發生在擁有訂價能力和具成長潛力的領域，例如綠色科技和半導體。