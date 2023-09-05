中國科技龍頭華為藉由新款旗艦手機Mate 60 Pro，傲然重返5G手機市場，開賣1分鐘就賣光。如今在中國華為旗艦店，已經規定1人限購1台，預計需等待1～2周時間。台灣不少消費者也期待能入手1台。對此華為技術台灣總代理訊崴技術表示，「團隊仍在評估中」。

受到美國晶片禁令影響，一度穩居全球前3大手機品牌的華為因發展受限而跌落神壇，台灣已有超過3年沒新機可賣。

關於華為Mate 60 Pro是否引進台灣市場銷售，訊崴技術表示，團隊仍在評估中，如有進一步消息，會盡快通知。但由於訊崴預告9月底將舉辦HUAWEI秋季新品發布會，預計會有更多華為新品亮相，仍引起不少消費者期待。

業界人士透露，訊崴9月舉行的發布會，預計還是不會有華為手機出現。而且由於沒有Google服務的加持，華為新機雖然功能強大，甚至能支持衛星通話，但仍無法使用Chrome、Google地圖、YouTube等，實用上大大受限，對於台灣消費者，可說是挑戰重重。