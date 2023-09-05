近幾年來在國際上極受矚目的民營商業火箭活動進展迅速，中國也積極參與了這項先進科技風潮。9月5日在山東海陽及附近海域，星河動力航太科技公司的穀神星一號海射型運載火箭成功地將天啟星座21-24星共4顆衛星送入800km預定軌道，創下中國首次由民營企業在海上實施發射衛星成功的記錄。

據《界面新聞》報導，由於技術難度高，全球僅有少數幾個國家具備實施海上發射衛星的能力，對民間企業來說，難度就更高了。中國大陸的星河動力航太科技股份有限公司則創造了民營商業火箭新紀錄，首次在海上平台發射衛星。

報導說，這次發射的穀神星一號運載火箭是星河動力自主研製的4級輕型商業運載火箭，其1、2、3級採用固體動力，4級採用軌道控制和姿態控制一體化液體動力。運載火箭直徑1.4米，全長約20米。

報導引述專家指出，不同於陸地發射，在海上發射衛星具有靈活性強、任務適應性好、發射經濟性優等特點，可靈活選擇發射點和落區，滿足各種軌道有效載荷發射需求，有效解決外界長期關注的落區安全問題。但由於技術難度高，全球僅有少數幾個國家具備實施海上發射衛星的能力。

2019年6月，中國在黃海海域使用長征11號運載火箭，成功完成「一箭七星」海上發射技術試驗，這是中國首次海上航太發射取得成功，這也標誌著中國成為世界上繼美俄後第3個掌握海射技術的國家。

報導指出，星河動力此次發射是全球首次無依託陸海通用機動平台發射，也是首次固體火箭海上無導向熱發射，以及中國國內商業航太首次進入800km傾斜軌道。

星河動力表示，按照該公司計畫，未來穀神星一號運載火箭海上發射次數將逐步遞增。

本次發射載荷天啟星座21星-24星是由北京國電高科公司研製的低軌資料獲取衛星，是天啟星座的組成部分，計畫由38顆衛星和若干地面站組成的「低軌衛星物聯網星座」，計劃於2024年完成部署運營，可為物聯網相關行業用戶及「軍民融合」等國家戰略提供覆蓋全球的服務。