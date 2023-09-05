總獎金台幣100萬元的ThreeBond明安挑戰賽，5日在高雄信誼高爾夫球場開打，來自高雄的職業選手王鉦棋切桿、推桿都不錯，交出低於標準桿2桿的70桿，暫時獨居領先，並贏得當日最低桿獎金2萬元；大會6日進行最終回合決賽，選手們將爭奪冠軍獎盃與新台幣25萬元冠軍獎金。

暫時單獨領先的王鉦棋首回合切桿與推桿準，抓下1隻老鷹3隻博蒂及雙柏忌與柏忌各1，開球屬於大炮型的他表示，這回合木桿還好，但是打上果嶺成功率不理想，只成功打上7個洞，不過切桿與推桿發揮得好，靠一切、一推來抓鳥、獵鷹，推桿只有22推。

王鉦棋是高雄人，岀身南一球場，雖已轉職業9年，但從2017年起就回高雄自家工廠當上班族，每年只偶爾打一、兩場挑戰賽，已把比賽當成興趣打，因此心態放得比較輕鬆，今年因為TPGA在南部的比賽比較多，所以比往年多參加了好幾場比賽。

明安國際企業曾於2018年9月與台灣福興工業共同冠名主辦ThreeBond明安福興挑戰賽，2019年首度單獨冠名主辦，持續至今年已連續6年贊助舉辦台灣男子高爾夫職業賽事，本賽冠軍獎金原為15萬元，培凱公司林昭獻董事長加碼10萬元，讓冠軍獎金來到25萬台幣，亞軍可獲7.5萬元獎金，第3名為5萬元。比賽採不淘汰制，第2回合決賽結束，取成績優者前40名球員頒發獎金。