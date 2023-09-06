低碳新「食」尚!今年中秋節，百年餅舖舊振南以「愉月時刻」為主題，將中秋禮盒設計結合SDGs永續發展指標概念，以時節及東方五行為發想，將指標轉化為圖像，重磅推出新品「愉月禮盒」搶市！

舊振南「愉月禮盒」從禮盒的設計巧思，到桃山月餅綻放出的美味，帶來多重的感官體驗及驚喜，更透過貫穿禮盒視覺的永續精神，邀請消費者展開永續低碳的「食」尚生活！

舊振南總經理李立元表示，舊振南以行動凝聚永續意識，推動屬於舊振南的永續新「食」尚，每款中秋禮盒代表一項舊振南執行的SDGs指標項目，巧妙融合指標、時節及東方五行等元素並轉化為禮盒設計，透過視覺訴說品牌故事及環保理念，禮盒印刷使用環保油墨、堅持不上膜，以利環保回收，展現舊振南對綠色設計的重視。

李立元強調，新品「愉月禮盒」及精緻的「映月禮盒」，更選用經FSC環保標章認證的優良松木，實屬計畫性的採收木材，並回饋種植新的樹苗，讓地球上的森林可以永續長存。

秉持「永續飲食」的精神，舊振南支持台灣當地農產做為製餅材料，使用在地圓潤飽滿紅土鹹蛋黃、台農17號金鑽鳳梨、來自台南友善耕作老欉柚子、屏東萬丹優質紅豆等台灣農產，縮短食物里程，降低運送的碳排放量；其中，舊振南經典人氣的綠豆椪、柚子酥、鳳梨酥等，皆具有潔淨與雙潔淨標章認證，帶給消費者無添加的純淨美味。

舊振南的鎮店招牌「綠豆椪」精選中顆飽滿綠豆，經七道繁複手工程序製成酥鬆綿密的清香綠豆沙餡，搭配千層餅皮烘烤後層次分明、入口即化；「柚子酥」嚴選台南友善耕作老欉柚子，將柚子和冬瓜混合熬煮成餡，不添加色素及防腐劑，柚皮香氣清爽自然，初嚐時略帶苦味，尾韻轉為清香酸甜，呈現多層次的風味變化。

舊振南今年重磅推出新品「愉月禮盒」，精選三款口味的桃山月餅，並於全台門市熱銷中，禮盒蘊含迪士尼設計巧思，腰封包裝的米奇圖像可拆下作為書籤使用，可重複利用的松木盒上呈現米奇的多樣表情，有如揭開第二重的開箱驚喜！

此外，月餅外觀則以米奇不同部位的元素打造，可愛俏皮模樣令人捨不得吃下！整體視覺結合迪士尼米奇意象與SDGs的第17項目標「多元夥伴關係」，用「聚」的概念，帶出舊振南選擇友善環境及社會的企業作為供應商夥伴，傳遞舊振南攜手認可永續經營的伙伴共同前行！

「愉月禮盒」選用別具風味的桃山餅皮，搭配香甜內餡形成層次分明的口感，每款內餡從原料把關到費時耗工的製作過程，反映出舊振南對品質與細節的堅持，讓月餅不只可愛，更可口！

其中，「金沙奶黃」選用宜蘭在地人工放養、低汙染養殖的健康鴨群生產並製作的紅土鹹鴨蛋，香氣濃烈；「抹茶紅豆」嚴選屏東萬丹紅豆，細心熬煮4小時並保留紅豆顆粒口感，一口咬下迸出紅豆香氣；「法芙可可」將法芙娜可可粉加入白豆沙中，以文火熬煮呈現可可的醇厚香味。

舊振南表示，即日起「愉月時刻」中秋禮盒全台舊振南通路及官方網站皆可預購，訂購滿指定金額可享89折以上的預購優惠，銀喜會員及金喜會員不限消費金額，皆享有9折優惠。