因日本排放福島核廢水，在國際引發一波囤鹽潮，就有民眾在大賣場直擊，有人直接買走24公斤大包裝的碘鹽，讓他好奇台灣真的有人在囤鹽嗎？引起眾人討論，也有人認為會一次買一大包鹽其實很正常。

一名網友在PTT八卦板發文表示，有朋友在逛竹北家樂福賣場，看見大包裝的台鹽碘鹽直接擺著賣，一包內含24包的1公斤碘鹽，估算一家四口大約快三年才吃得完，還要是三餐煮好煮滿，讓原PO震驚直呼，「這個量買回去都可以做木乃伊了，居然還有人拿，還少了不少袋」，也好奇真的有人會囤鹽嗎？

畫面曝光引起熱議，「這大袋是要準備中秋烤肉用的鹹乳豬嗎」、「我媽叫我去買鹽，商店和全聯架上很多」、「除非店家怕鹽漲價，不然囤鹽蠻蠢的」、「前幾天超市真的缺貨，瘋了」、「有啊，我阿嬤都多買了兩三包」、「笑死，台灣不缺低能兒，囤鹽要幹嘛？」。

也有人認為一次買大量也很合理，「反正又不太會壞掉，除了吃還能拿來清洗」、「也可以醃東西啊」、「普渡會拜，如果是大規模普渡會搬這種整袋」、「食物加工是直接買整袋的，25KG200元」。