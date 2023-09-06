周一（4日）美股適逢勞工節休市1天，5日美股作為本周第1個交易日，在油價攀高壓力下，3大指數早盤震盪走低，但台積電ADR與聯電ADR逆勢走揚逾1%。

截至台北時間5日晚間11點30分，道瓊工業指數下跌58.98點（或0.17%），暫報34778.73點；那斯達克指數下跌11.34點（或0.08%），暫報14020.48點；標普500指數下跌9.40點（或0.21%），暫報4506.37點；費城半導體指數上漲4.66點（或0.13%），暫報3687.50點。

5大科技巨頭漲跌互見，微軟漲逾1%，臉書母公司Meta漲0.59%，蘋果、谷歌母公司Alphabet與亞馬遜同步走跌，亞馬遜跌逾1%。半導體類股方面，輝達小跌0.47%，超微跌1.15%，台積電ADR與聯電ADR均漲逾1%。

沙烏地阿拉伯5日片面將減產期限再延長3個月，以支撐油價。國際油價盤中應聲攀高，布蘭特原油期貨價突破每桶90美元大關，為去年11月以來首見。