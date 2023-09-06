台中7期、12期和水湳經貿園區皆是豪宅聚落，北12期的「Twin Park」享7200坪文修公園綠地首排，以2-3房純住宅吸引中科職業客層。基地面積約468坪，門口退縮20米，擁戶外庭園綠帶，規劃地上15層、地下3層，僅有83戶，全平面車位，規劃完善享房價真空帶利多，3000萬內總價環抱4大商圈，最後角地指標條件稀缺。

「Twin Park」以2-3房純住宅吸引中科職業客層，圖為中部科學園區。(Twin Park提供)

現場專案表示，整個12期以西屯路劃分南北區，北12期因低密度開發，以高級別墅、大坪數豪宅聚落居多，未來還有水湳中央公園周邊的500億重大建設，「Twin Park」周遭享2.6倍大小的大安森林公園綠地，同時受惠於交通便利性，74線、國道1號暢通無阻。

台中水湳中央公園，占地面積約67.34公頃。(Twin Park提供)

「Twin Park」基地位在30米漢翔路、15米西苑路口交匯處，基地與7200坪文修公園對望，是該公園首排的最後角地， 從本案還能眺望67公頃的水湳中央公園；周邊交通與商圈成熟，生活機能仰賴西屯商圈、黎明商圈、青海商圈和最知名的逢甲商圈。

「Twin Park」主推25-36坪的3房精品宅，三面採光。(Twin Park提供)

「Twin Park」住宅規劃縝密，單層設計6戶雙梯，3房三面採光，房間和衛浴都能開窗，建材配備也臻於完善，窗戶採用YKK+ Low-E的複層式玻璃，有效隔音隔熱，正3房空間擘劃精緻，主臥能設計更衣室，雙衛浴配備同等級，且2房2陽台皆有開窗，3房具永久棟距和良好視野，全戶沒有虛坪空間。

房市回歸剛性需求，住戶重視居家機能性，「Twin Park」獨立廚房的櫥櫃使用義大利品牌STOSA和GLEM落地式洗碗機，符合人性工作動線，有效防止水漬髒亂；廚下使用3M三道淨水程序，桌面採無接縫人造石檯面，保有質感且防垢；標配設置多功能嵌入式烤箱與炊飯器，打造無死角完美廚房。

「Twin Park」預計於2026年交屋，僅83戶黃金倒數。(Twin Park提供)

公設挑高大廳以全石材設計既經典又實用；且多功能交誼廳、家用教室與健身房皆正對文修公園，享有舒適綠意視野。「Twin Park」在台中房市去中心化的趨勢中異軍突起，成為中科職業客層的新選擇，平常可仰賴「科湳愛琴橋」通勤，僅約15分鐘即可串聯中科園區與水湳區域。「Twin Park」為坤聯富建設與寶溢建設聯手打造，本傑作預計於2026年交屋，僅83戶黃金倒數。