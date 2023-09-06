華為新5G手機Mate60採用中芯7奈米晶片，代表中芯在美國制裁的背景下，僅靠著DUV深紫外光曝光機就能達到此技術水準，引起市場高度關注，更出現美國制裁破功的討論。PTT網友好奇，中芯的技術到底差台積電幾年？許多人提到張忠謀先前提出的「五年差距」看法。

該名網友在PTT論壇上發文表示，華為新手機 Mate60裡面的晶片被證實是7奈米，那台積電的最新好像是3奈米，「這樣中芯要追上台積電，還要幾年？之前台灣還嘲笑中國要追上台積電要十年以上，那現在呢？」

話題引起熱烈討論，許多人提到張忠謀的看法，「五年，台積7nm是2018之前，張忠謀也說差五年，所以你說中芯這次有讓人多意外也還好」、「莫里斯張之前也說5-6年，你參考參考」、「認真回，5年，中芯沒這麼鳥」、「台積電2018年量產7nm差5年吧，但中芯要大規模量產還有一段差距。」

台積電創辦人張忠謀今3月出席活動時表示，大陸半導體技術落後台灣約5、6年，主要原因在於大陸生產先進晶片時遇到許多困難，但台積電相當輕鬆，所以差距大概5、6年。

此外，有網友提到，中芯技術雖有提升，但無法取得先進製程必須的EUV極紫外光曝光機將是最大痛點，「重點是再下去要用EUV，中芯沒有」、「沒EUV都免談好嗎」、「現在沒EUV光挖角也追不上台積電」、「沒EUV也沒EDA就永遠停在這裡。」