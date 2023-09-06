大陸經濟發展面臨隱憂，摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)示警，大陸已經過度投資(overinvested)，印度卻完全相反，仍蘊藏著許多投資機會。

根據CNBC報導，大摩解決方案及多資產投資次長兼常務董事Jitania Kandhari受訪時說，大陸的投資過度、槓桿過度、供給也過剩，而且還籠罩地緣政治烏雲。

Kandhari說，相比之下，印度的投資不足，該國投資對國內生產毛額(GDP)的占比偏低，尤其在貿易戰影響下，「大陸加一」的供應鏈分散策略逐漸受到重視，他看好印度的投資與製造活動有望加溫。

Kandhari表示，印度的房屋、土地供給都短缺，反觀大陸卻嚴重過剩。他強調，印度房地產已啟動新的景氣循環，加上印度製造、印度工作，目前看起來前景可期。

Kandhari提到，從資金流來看，顯示投資人對大陸市場尚未完全「投降」，投資人因恐懼拋售資產，因此，大陸市場恐怕還得等待一段時間才能回升。