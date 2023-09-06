特斯拉日前宣布大降價，除了大陸Model S及 Model X下殺13.6%、17.8%，台灣也跟進，Model S降價18萬、Model X更一口氣狂降32萬。知名半導體分析師陸行之認為，特斯拉自殘式大降價，令人擔憂品牌保值問題，他的好友在美國把Tesla Model S 換成Benz EQS，直言產品價格每年砍個20%~30%，「我們的二手電動車誰要買，二手電動車保值這麼差，誰還敢買新車呢，到後來陷入『惡性循環』」。

陸行之身為電動車愛好者兼特斯拉股東，他在臉書發文表示，很期待新版Model 3在今年第4季增加出貨量，電動皮卡Cybertruck第4季推出並於2024年放量，全自動輔助駕駛（FSD）的優化，1.5萬至2萬美元（約台幣48.7萬至63.7萬）低價版電動車推出，充電樁/FSD全球授權進帳，儲能系統受惠於全球綠能化等。

但當一些專家說特斯拉殺價可以拿到更多市占、說特斯拉成本也跟價格一樣同步大幅下降、說特斯拉仍然獲利率第一名。就連馬斯克也說，可以殺到沒利潤，再靠軟體賺錢，讓陸行之開始擔憂「電動車手機化」趨勢，也擔心馬斯克只想加速改變世界。他列出3大迷思與讀者分享：

一是、關於降價搶市占的迷思。陸行之指出，記得手機從feature phone 到智慧手機，從3G到4G，4G到5G，每個世代，參與廠商從半導體到組裝，到品牌，都是規格滿溢，盡力降成本、降售價、搶市占，但當降價成為全產業鏈運動，市占的變化就不大。

他以特斯拉為例，今年從第1季開始到第3季，全產品線平均單價年減超過20%，但其全球車廠營收占比始終保持在5%至5.5%，大家加速降價，只是把10年典範轉移的藍海市場提早變成5年的紅海市場。

換另個角度看有些公司因為創新，每個世代的新產品（科技/非科技）貴上一大節，很注重自己提供給客戶的價值（value proposition），不輕易降價，獲利率越來越高。

再者，有關降成本就該降價格的迷思。陸行之說，特斯拉全產品線平均成本年減僅有10%，何來降多少成本，降多少價，而且單價降了超過20%，不是把今年數量成長的37%，打回原型，明年會不會也來個40%數量增長，10%營收增長呢？那40%營收/獲利CAGR（長期複合年均成長率），不是要變成10%營收CAGR，負10%獲利CAGR？

陸行之還透露，近日與好友用餐，好友夫妻最近在美國把特斯拉Model S換成Benz EQS，是擔心特斯拉車子科技化，要是產品價格每年砍個20%至30%，他們的二手電動車誰要買，二手電動車保值這麼差，誰還敢買新車呢，到後來陷入惡性循環。

最後，對於特斯拉獲利率第一的迷思。陸行之表示，經過特斯拉今年的自殘大降價，並沒有看到獲利率領先的趨勢維持或擴大，特斯拉全球營業利潤份額反而從去年的12%降到今年的7%，營業利潤率反而從去年的大幅領先同業近11個百分點到今年2季剩下2個百分點的差異。

其中豐田、現代、Benz、BMW紛紛超車特斯拉，中國上汽、比亞迪、理想與特斯拉的營業利潤率差距拉近，甚至第3季可能連5%都沒有？意味著，特斯拉自殘式大降價，是殺敵3000，自損6000，並沒有加速消費者改買電動車，甚至沒有加速改買特斯拉品牌的電動車，反而可能擔心特斯拉品牌電動車的保值問題，擔心先買先賠錢，陷入撐越久越便宜的惡性循環。

陸行之質疑，特斯拉最聰明的管理層腦袋會不知道這結果嗎？還是他們只想改變世界，就像馬斯克說的，殺到沒賺錢也沒關係，拉著大小股東一起陪葬。