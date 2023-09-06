大陸女星藍盈瑩2011年因在《後宮甄嬛傳》中飾演甄嬛的貼身丫鬟浣碧走紅，雖然劇中得不到果郡王的愛，但戲外的她外型亮麗、身材火辣，常透過社群分享美照，讓網友看了都笑稱，若她以時裝現身後宮，恐怕果郡王看了都會後悔。

擁有白皙肌膚和前凸後翹火辣曲線的藍盈瑩，能駕馭各種造型，長髮美艷，短髮則帥氣又不失女人味，每次曬出美照，火辣身材總能讓人驚艷不已，更笑稱「果郡王看到都會後悔，當初沒有好好珍惜。」

藍盈瑩各種造型都能輕鬆駕馭。（圖／取自藍盈瑩微博）

藍盈瑩戲外身材超好。（圖／取自藍盈瑩微博）

藍盈瑩在《後宮甄嬛傳》中飾演「浣碧」一角，雖然一度自私、工於心計，但後期對甄嬛忠心不二，加上對果郡王的專情，在觀眾心中留下深刻印象，而她也因此打開知名度，並以第一名的成績考入北京人民藝術劇院，一邊出演話劇和戲劇，演技漸漸受到肯定。

藍盈瑩短髮造型帥氣又不失女人味。（圖／取自藍盈瑩微博）

2017年她以都市醫療行業劇《外科風雲》獲得第8屆澳門國際電視節最佳女配角獎，在《原來你還在這裡》、《緊急救援》、《精英律師》等劇，都有亮眼表現，2020年她參加《乘風破浪的姐姐》挑戰唱跳，雖然最後沒有成團，但也讓大家發現原來她還有除了演戲之外的才華。