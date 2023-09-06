1日美國達美航空公司（Delta Air Lines）一架客機上，一名乘客「一路腹瀉」，排泄物甚至「滴滿」機艙走道，艙內充斥「可怕的」屎味，導致機長在起飛2小時後緊急返航，機長通知塔台時表示機上爆發「生物危害」事件。

綜合美國財經內幕（Business Insider）網站、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，達美航空一架空中巴士A350型客機，1日晚間8時47分從喬治亞州起飛，飛往西班牙巴塞隆納，不過就在起飛2小時後，機長突然宣布返航。

機長在通知塔台時表示：「這是生物危害事件，一位乘客一路拉。」

客機約在晚間10時40分抵達亞特蘭大，地勤人員隨後上機清理，客機5小時後又起飛，並在當地時間下午5時10分抵達巴塞隆納，比原定時間晚了8小時。

達美航空回覆媒體詢問時，坦承機上發生「醫療事件」，但未說明事件細節，「我們的團隊快速、安全地徹底清理飛機，並且將旅客送達目的地」。

網路上也有人發文描述這架達美客機的機上情形，網友Dee W表示：「我的伴侶就在機上！蠻糟的，它滴到了走道上，聞起來很可怕，上面使用的香草味除菌劑只是讓味道聞起來像香草屎味。」

有網友表示，看過機上照片，排泄物真的是滴了「整個」走道；另一名乘客附上該班機的廁所照片，畫面顯示廁所地板灑了巧克力色的深色黏稠液體，一名男子穿著布希鞋踩在上頭，目前無法證實這張照片的真實性。

Dee W指出，救護車將生病乘客載走，「我的伴侶說，他們凌晨2點重新上機後，機艙比第一次上機時乾淨，也沒有味道！」

另一名乘客赫特（John Hurdt）也大讚：「我和我太太也在機上，本來很髒，機師返航是正確決定，地勤人員換了新的地毯。考量到當時的狀況，地勤人員、空服員及機師都很棒。」

文章來源：A Delta flight had to turn around to be cleaned after a 'medical issue' apparently involving a passenger having diarrhea 'all the way through' the plane
文章來源：'This is a biohazard issue': Delta flight from Atlanta to Barcelona is forced to turn back after passenger suffered horrific bout of diarrhea that pilot said affected 'all the way through the plane'
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