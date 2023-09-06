國民黨總統參選人侯友宜今提出醫療政見，若當選總統，65歲以上長者、55歲至64歲原住民，將排富全額補助健保費。而近日就有一份最新的民調指出，對於侯友宜承諾，若當選總統「65歲以上排富全額補助健保費」，有38％的網友表示「支持，照顧老人一個都不能少」，有55％的網友則覺得「不支持，擔心財政無法負擔」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》5日對於「侯友宜今承諾，若當選總統：65歲以上排富全額補助健保費，請問你支持嗎？」進行網路民調，截至5日晚間23時止，已有4萬人參與投票，有38％的網友表示「支持，照顧老人一個都不能少」、有55％的網友則覺得「不支持，擔心財政無法負擔」，另有7％的網友表示「不知道／無法判斷」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「政府不要貪污、不要亂花錢，兩岸和平共處，不要浪費錢買不需要的軍火，每年政府省下的公帑就用不完. 如果在發展觀光產業及交通上加快投資，等開放對岸來台觀光，相信台灣百業都賺的盆滿缽滿！」、「不掏空國庫，回饋人民措措有餘，那才是愛民的好總統！」、「只要貪官污吏全部消滅、財政絕對可以負擔！」、「我雖不是這次的受惠者，但我支持，讓有需要者受到照顧是為政者該想到該做的事。至於財政我覺得當今執政者別亂撒錢、集體貪污、官商勾結就足夠了，所以要政黨輪替下架貪腐無能的政府」。