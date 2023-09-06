TVBS民調中心4日公布最新總統大選民調指出，民進黨參選人賴清德以30％支持度領先，民眾黨柯文哲23％居次，國民黨侯友宜19％第三，至於郭台銘則以14％墊後。其中可以發現柯文哲在20至29歲的族群中，獲得了47％的支持度。對此，前立委郭正亮5日就表示，「民眾黨的政黨認同就比較少，大概支持他的都是40歲以下的年輕族群，年紀大的人已經投了很多次票了，他就會按照他的習慣不是投藍就是投綠，不會去花很大的精神去認識一個新的政黨」，引發討論。

郭正亮5日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「柯文哲因為他是新的政黨，所以年紀大的人對這個這個政黨沒有經驗，賴清德跟侯友宜代表兩個老黨，通常投過四次以上選舉的票，你就會投成習慣，這就是政黨認同」，郭正亮更提到，「民眾黨的政黨認同就比較少，大概支持他的都是40歲以下的年輕族群，年紀大的人已經投了很多次票了，他就會按照他的習慣不是投藍就是投綠，不會去花很大的精神去認識一個新的政黨」。

郭正亮最後更說，「我覺得侯友宜一直以為他是一對一選舉，所以他的競選政見就會陷於保守，他就會以為他是要爭取中間選民，事實上他遠遠都還沒有到爭取中間選民這個階段，他現在需要的是鞏固基本盤」。