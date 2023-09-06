資本額僅50萬、卻進口了8000多萬顆巴西雞蛋，同時獲得農委會（現為農業部）1.75億元補助的「超思」公司爭議持續受到各界關注，然而面對外界漫天指控，農業部長陳吉仲表示「不排除直接提告」。而《TPOC台灣議題研究中心》5日就搜集了1月1日至9月3日之間的網路輿情聲量數據，在超思進口蛋爭議中，陳吉仲及農業部的負面聲量飆增高達84％，引發討論。

根據《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」在今年1月1日至9月3日，所搜集的網路輿情聲量數據中可以看到，因今年年初雞蛋漲價和缺蛋，導致陳吉仲及農業部的負面聲量飆增，從2、3月開始頻頻創造負面聲量高峰，甚至一度達到單日超過5100則負面聲量。

而直到8月底，因在野黨連日抨擊補貼超思進口雞蛋有圖利疑慮，陳吉仲在9月2日表示，不排除對「不實訊息」提告，這也讓他當日的負面聲量衝上超過6千則，隔天更繼續增加來到10687則巔峰，是年初負面聲量高峰的將近2倍，直接引發網友眾怒。

該份報導更指出，總體而言，在超思進口蛋爭議中，陳吉仲與農業部的網路輿情負面聲量遠遠超過正面聲量，負聲量更高達84％，正面聲量僅有16％，網路好感度（P／N值）僅0.18，就算是在爭議性高的政治人物當中，其好感度低落的程度也是相當罕見。