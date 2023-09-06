政府近日公布今年的國慶主題，「民主台灣 堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，並以國旗「紅藍白」三原色為主視覺色彩基底，呈現出國旗空中飄揚的意象，然而隨即遭外界質疑，國名「中華民國」再度被消失。對此，前立委沈富雄5日就表示，「他花敬群都還敢講，這是國旗在空中飄揚，我看了第一不像國旗，第二不像飄揚，顯然是一個扭曲的雙十，你再細看，那不是扭曲嗎？我最看不起民進黨的地方就是這樣」，引發討論。

國慶籌備委員會祕書長、內政部次長花敬群4日指出，今年國慶主題為「民主台灣，堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」；主視覺色彩以國旗「紅藍白」三原色為基底，透過平面構成的立體視覺面向，彎曲的柔軟線條，相互交疊並延伸，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，帶出台灣這塊土地的永續精神。

花敬群更指出，今年整體色彩搭配與造型，呈現出「國旗在空中飄揚」時的反光效果與自信感，當國旗隨風飄揚時，隨著光影產生了不同深淺的色彩，象徵熱情多元、團結一致，期望以此形象向世界展現這片土地上人民的希望，就如我們深愛的國家，堅韌無畏地展現與守護我們的民主價值。

沈富雄5日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得民進黨我最看不起的地方，就是每年到了這一天就是要扭捏作態，講清楚沒有人會笑你，你搞這什麼事？」沈富雄更直言，「你說國旗的三原色在裡頭，你看有沒有？全世界紅、藍、白標準三原色到什麼地方都不改的，一個是美國、一個是法國，他們那三個藍、白、紅三個圈圈，美國跟法國完全一樣，我們今年這個顏色，紅色是棗紅，顏色都不是原來的三原色」。

沈富雄更接著說，沒關係，那個雙十是Double Tenth Festival，所以你的TAIWAN NATIONAL DAY，翻成中文是什麼？台灣國慶日，那你台灣的國慶可以啊，但這跟雙十有什麼關係？」沈富雄更怒轟，「雙十是武昌起義，你不是要跟大陸切斷得乾乾淨淨？你又捨不得，又不敢，雙十以前都是堂堂正正，設計的很漂亮的雙十，哪有像現在」。

最後沈富雄更痛批，「他花敬群都還敢講，這是國旗在空中飄揚，我看了第一不像國旗，第二不像飄揚，顯然是一個扭曲的雙十，你再細看，那不是扭曲嗎？我最看不起民進黨的地方就是這樣，明明心裡想什麼，但要做的又不一樣，然後滿足自己，難怪才會養出一堆不三不四的人」。