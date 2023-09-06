華為最新旗艦機型「Mate 60 Pro」8月29日在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發大陸甚至全球轟動預購熱潮。前駐紐西蘭代表介文汲5日在《新聞大白話》節目強調，美國商長雷蒙多可能找ASML想辦法，要讓大陸的深紫外光DUV製程設備無法運作。但麒麟9000S證明華為可以設計，7奈米晶片量產也達成良率，所以美國現在真的是慌了，不只手機，未來AI、量子計算、高速運算都擋不住。

介文汲表示，這次整個關鍵就在麒麟9000S這個核心處理器，也就是美國科技前沿的7奈米，等於說明我7奈米的量產已經成功了。當時各界都還在懷疑說，你可以生產，可是你的良率很麻煩？因為要達到那個良率，才符合經濟效益，要不然你成本會很高。

「如果良率50％，成本就2倍。因為我們台積電都快100％的良率！」介文汲提到，7奈米其實用深紫外光，也就是DUV就可以，不需要用到極紫外光EUV。因為中國大陸現在也只有DUV，DUV最高生產道7奈米就到頂，中國大陸現在有60幾台DUV，這對美國來講很頭痛，一定要找ASML想辦法。

介文汲指出，現在美國商務部長雷蒙多一定找ASML在商量，看看怎麼樣讓中國大陸現在60幾台DUV無法運作，這是她唯一能夠做的。但生產還有一個最關鍵的，就是你能不能設計。華為負責設計的子公司叫海思，海思能力非常強，可是晶片設計有一個重要工具叫EDA，就是設計晶片的套裝軟體，這個套裝軟體是美國的，美國不只控制你的設備，還把EDA讓華為禁用。

「但這次的麒麟9000S，證明他可以設計！」介文汲強調，可以設計加上7奈米的晶片，「中國大陸的AI產業，我認為美國也擋不住！」不只是手機，AI也擋不住，量子計算也擋不住、高速運算也擋不住，「所以美國現在真的是慌了！」