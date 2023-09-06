一名女子小蕙（化名）與男子小張（化名）結婚，婚後育有一子，與小張父母、弟弟同住，小蕙因為人媳婦而多有顧忌，原本期待的美滿婚姻，到頭來卻是噩夢一場。

小蕙指控，公婆對待她有許多嚴苛之處，例如，婆婆要求須每天準時下班回家煮晚餐，假日留在家裡為全家準備餐食，不僅無法隨意外出，若真有要事而無法準時下班，還要懇求婆婆代為做晚餐，得到同意才能加班。曾因工作繁忙耽誤下班返家備餐時間，遭丈夫家人擺臉色。

小蕙難過地表示，真的是備感壓力，幾乎無法自由安排運用自己的時間，唯一能傾訴對象僅有丈夫。但丈夫曾有近1年獨自在外縣市工作，在當地租屋居住，僅假日才會返家。

向丈夫傾訴委屈時，只獲得消極對待，還曾說：「妳就早點回家煮一煮就好了啊！」小蕙提出1家3口搬出去住的想法，丈夫不贊成，還說若堅持搬出去，妳就自己搬，不會讓妳帶小孩一起去。

小蕙淚訴，丈夫不體諒我適應他們家的壓力及辛勞，一味要求我隱忍配合，絲毫無夫妻間相互體諒、扶持之情，2人為此爭執不斷，夫妻關係日漸產生嫌隙。

小蕙控訴，最離譜的是婚後丈夫要求將薪水給他管理，拒絕後，就指責我愛計較，開始細分各項家庭開銷支出，甚至連懷孕生產的醫療費用，都堅持平分。

後來帶兒子出門時發生車禍，我右手粉碎性骨折送醫，打電話給丈夫，請他來接兒子回家，竟然說他不想到醫院接兒子，要我打電話給婆婆，最後讓婆婆接回去。

車禍住院期間，丈夫沒有關心我的傷勢，反而斤斤計較購買3餐的餐費，包含所有住院相關費用，都要求要我自己付錢。

之後更發現丈夫與女同事互傳曖昧訊息，丈夫：「哇！像小豬一樣愛睡覺的XX」；女同事：「怎麼突然想講電話？」丈夫：「聽聽妳的聲音一下」；「單純聽聽妳的聲音」；女同事：「你好像都會故意走過來跟我打招呼」、丈夫：「不是故意，是有意」。

女同事：「問你喔，你有沒有交女朋友哦？」、丈夫：「怎麼了嗎？」、「晚點，有空？，打電話給妳，方便？」、女同事「哈哈哈，剛洗好，等一下好嗎？」

小蕙想到種種委屈感到心死，認為婚姻關係已徒具形式，勉強維繫只是徒增雙方空轉、虛度歲月，因而向法院請求裁判離婚。

法官審酌，雙方對行使未成年兒子親權都有強烈意願，都有穩定工作及良好收入，也均有良好支持系統，都具備行使親權能力，小蕙長期以來為主要照顧者，基於維持未成年兒子生活穩定性及建立安全依附關係，權利義務行使或負擔，由雙方共同負責，並由小蕙擔任主要照顧者。日前判准離婚。可上訴。