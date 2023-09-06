台中一名林姓男子與妻子（A女）結婚育有2女，原本家庭美滿和諧，卻因1張保護令變得支離破碎。林男發現保護令內容指稱，妻子與住隔壁的陸姓男子交往4年多，發生過多次性關係。

林男綠光罩頂憤而逼問，A女吐露藏在心中4年多秘密，她和隔壁鄰居陸男長期保持逾越一般朋友分際的關係，期間不僅相互傳曖昧對話訊息、不雅照，至少發生7、8次性行為。林男20多年的婚姻被介入破壞，憤而向陸男提出民事求償60萬元。

法院審理，陸男表示自105年起就與A女互動熱絡，傳送親密對話、接送上下班、相約吃飯、出遊，也發生多次性行為，直到109年7月決定結束這不正常交往關係，但A女不答應。

陸男說，109年7月4日晚間出門倒垃圾時，A女當面誣指遭到我性侵，後來又傳訊「我們全家人都知道我被你強暴了...」，後來還收到A女友人的恐嚇簡訊。A女還帶女兒到我家騎樓，大聲咆哮我們的婚外情。後來實在是因為不堪被持續騷擾，才會聲請保護令。

法官審酌，陸男為成年人，應具成熟思慮及判斷是非對錯能力，明知A女為有配偶之人，仍執意交往，並傳送親密對話紀錄、接送上下班、相約吃飯、出遊，且發生7、8次性行為等侵害配偶權行為。

考量侵害行為持續時間並非短暫，對林男造成精神上痛苦，參酌兩造收入及經濟條件等，法官日前民事判決，陸男應給付林男新臺幣40萬元。可上訴。