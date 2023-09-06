華為最新旗艦機型「Mate60 Pro」8月29日在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發大陸甚至全球轟動預購熱潮。前立委郭正亮5日在《麥玉潔辣晚報》節目指出，華為創辦人任正非對美國喊話說，那些晶片要賣趕快賣，不然後悔來不及，意思就是說會供過於求。美國可以學當初傾銷魚叉飛彈給台灣，把台灣自研的雄二、雄三掐死在剛發展時。但美國碰到兩難，不願意認輸，只能選擇硬槓。

郭正亮提到，事實上任正非在這個事件後有講一句話，他說那些晶片你們要賣趕快賣吧，不然以後後悔來不及了！意思就是說會供過於求。美國的高科技公司，你難道要放棄中國大陸市場嗎？事實上美國現在就是陷入兩難，就是高科技產業公司跟華爾街認為，美國政府他們做過頭了。

「你這樣等於是逼著中國大陸發展自己，然後填滿了那個中國大陸市場！」郭正亮表示，那你美國不是就退出了嗎？你本來可以賣給他7奈米的晶片，就可以阻止中芯國際去做7奈米的晶片，因為你從我這邊就買得到了，那你何必自己做？結果美國就硬不給，那中芯國際只好自己去發展。

郭正亮指出，一旦發展了，現在就是一個關鍵時刻，就好像台灣做出了雄二飛彈、雄三飛彈，美國魚叉飛彈就趕快賣給你，然後就把你的雄二、雄三，掐死在剛發展的時候。現在美國就碰到這個兩難，大陸現在7奈米的晶片做出來了，那你美國要不要傾銷進去？趁這機會打倒中芯晶片。

「因為你的量更大嘛！那你要不要？」郭正亮強調，美國政府就是不願意認輸，所以他就要硬槓，硬槓的結果就是，你逼中芯只好繼續改善他的良率，好更有競爭性，然後做的產能就愈來愈大，一定是這樣。那接下來就要再攻5奈米，而且這個速度遠超過美國的預期，他知道中國大陸早晚會做出來，可是沒想到4年多就做出來了！中芯國際可以做晶片沒有錯，可是IC設計那一塊，你要有EDA，美國作夢也沒想到連EDA也做好了！

郭正亮直言，華為本來就有IC設計，可是他沒有EDA、沒有高階晶片，所以一下就被美國給打垮了，高階手機一下就沒有了。這兩個是最要命的，現在美國就難以理解說，怎麼連EDA都自己做出來了？EDA是絕對買不到的，因為它是雲端交易，所以不可能從哪個貿易管道偷進來，這絕對是自己做出來的。因為美國執政的人不是學理工的，所以就以為把路堵死，中國大陸就做不出來，「結果就常出意外！」