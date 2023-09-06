華為最新旗艦機型「Mate60 Pro」8月29日在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發大陸甚至全球轟動預購熱潮。前立委郭正亮5日在《麥玉潔辣晚報》節目指出，華為比較謹慎喊4000萬，但如果今年可以衝到5000萬支，明年可能目標就會訂到1億支。所以現在蘋果就會比較緊張，接下來會全副武裝應付挑戰，鋪貨、出貨一定要比快。這當然就考驗中芯國際的晶片製造能量，這是穩賺不賠的生意。

「這個當然就考驗中芯國際的晶片製造能量！」郭正亮強調，因為他一支手機不是只有一片，是很多片，現在訂購的人可能有幾千萬人，請問我多久可以拿到手機？蘋果必須要賭最糟狀況，所以蘋果決定立刻發機，大概這個月中iPhone15就要出來了，因為他不知道你會發貨多快！

郭正亮指出，所以這個事情一發生，中芯的股價就漲了11％，這對中芯來講是一個非常大的機會，因為有一個訂單在那裡，你只要做就有了！難得有這樣的生意，所以無論如何也要調動你所有的生產量線來做這一個，這是穩賺不賠的生意！

「華為這公司比較謹慎，他就說4000萬，4000萬就已經比去年多1000萬支了！」郭正亮表示，美國當然會看，如果你今年可以衝到5000萬支，相信明年一定會訂高，可能就會訂到1億支！因為他過去確實有這樣的能量，因為三星就是被他打垮的，所以現在蘋果就會比較緊張！

郭正亮提到，蘋果現在大概就是全副武裝，準備要應付華為的挑戰，所以相信蘋果的鋪貨、出貨一定會比他快，現在就是要比這一段。可是技術創新已經確認了，就是中國大陸是做得出來的，之後人家就要看你製造的量能有多大？衛星電話是一個創新沒錯，可是使用得到的人不多。「我有些朋友有遊艇，他就說買海上衛星電話非常貴！」有人在網路上已經實測過了，聲音是可以的，而且目前了解的計價也不貴。