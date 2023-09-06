由新光金控子公司新光人壽主辦的「新光盃熱門街舞大賽」，今年正式邁入20周年，9月2日進行決賽，各路「舞」林高手展現練習多時的成果，在各級評審團的見證下，排舞Unlimited、U18、U15組冠軍分別為RICE、動動手動動腳、MIKI KIDs，霹靂舞由Flowkid奪冠。

霹靂舞將於今年杭州亞運起納入正式競技比賽項目，來自基隆、舞齡12年的霹靂舞冠軍Flowkid表示：「很開心霹靂舞項目可以正式納入運動競技比賽，我自己本身是健身教練，霹靂舞需要同時兼顧身體能力和體力，舞者將會更重視自己的身體，對於此舞蹈文化來說是一個新的里程碑。」

排舞Unlimited組冠軍RICE表示：「對於霹靂舞來說是一件好事，但是對街舞的文化來說有點矛盾，要怎麼從中拿捏舞蹈的藝術文化和運動競技項目的平衡是一項挑戰。」

2023年是AI新時代，新光盃熱門街舞大賽跟上科技熱潮，運用人工智慧生成技術打造20周年紀念單曲，輕快曲調搭配活力歌詞，相當能代表新光盃鼓勵年輕朋友勇敢逐夢、舞動精彩的精神，主辦單位同時會將20周年紀念單曲提供給參賽者作為編舞使用，期待看到參賽者們發揮創意的精彩舞蹈，這也是新光盃繼2022年推出台灣街舞圈第一個公益關懷NFT後又一創舉。

新光盃熱門街舞大賽霹靂舞冠軍FlowKid。（新光人壽提供）