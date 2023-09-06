蔡英文總統率團出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，在當地時間5日下午4點抵達恩史瓦帝，蔡英文與恩史瓦帝三世在史國首都的「滿都樓國際會議廳」共同見證兩國相關部門簽署3項合作文件，包括《婦女微額貸款循環基金備忘錄》、《高雄市與姆巴巴內市締盟協定》和《海外工程公司與史國石油公司工程總承包合約》。

其中，王母相當關注史國婦女生計、福祉與社會地位，外交部長吳釗燮於 2019 年 4 月與史國外交部長札杜莉(Thulisile Dladla)共同簽署《婦女經濟賦權合作瞭解備忘錄》，期望提升史國弱勢婦女經濟能力，達成婦女賦權目標，我國財團法人國際合作發展基金會自2020 年 10 月起啟動「婦女微額金融機構能力強化計畫」，第一階段先就當地婦女及微型金融 機構提供技術協助與顧問服務，該階段將於今年10月結束。

為延續啟動上揭計畫之第二階段，則將協助史國政府成立「婦女創業小額信貸循環基金」，優惠利率融資，協助婦女經濟賦權。

我國簽署人員為經濟部長王美花與駐史瓦帝尼大使梁洪昇、史國則有經濟企畫暨發展部長吉納（Tambo Gina）及史國駐台蒙西比大使（Promise Msibi)簽署《婦女創業小額信貸循環基金》。