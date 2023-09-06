東歐15世紀瓦拉幾亞公國以兇殘出名的統治者弗拉德三世（Vlad The Third）是愛爾蘭小說家斯托克（Bram Stoker）寫出名作《德古拉》（Dracula）的靈感來源。義大利科學家研究顯示，這位「吸血鬼」原型人物生前很可能是個吃素的人。

英國《每日郵報》、《獨立報》報導，研究弗拉德三世的義大利卡塔尼亞大學（University of Catania）團隊，今年8月上旬發表研究成果指出弗拉德三世生前可能患有「淚血症」（haemolacria）的症狀，導致他流下「血淚」。研究團隊最近又有新發現。

研究人員從弗拉德三世生前留下的信件擷取血液、汗水、唾液，從中分析出年代久遠的蛋白質分子判斷，結果發現居然沒有動物性食品蛋白質，這並不尋常。這顯示弗拉德三世生前可能吃素。

弗拉德三世是愛爾蘭小說家撰寫吸血鬼故事的靈感來源。

論文合著作者齊柏斯坦（Gleb Zilberstein t）向《泰晤士報》表示：「信件裡找到的蛋白質來源僅限植物來源的食物。」他指出，攝取植物為食可能是出於不得已，而非心之所願：「15世紀的歐洲，氣候寒冷，食物匱乏。弗拉德三世有可能因為飲食來源不足或健康情況不佳而成為素食主義者純素食主義者。」據生物考古學家說法，當時即使是歐洲貴族，飲食也很貧乏，常常沒肉吃。研究成果已發表於國際期刊《分析化學》（Analytical Chemistry）。

弗拉德三世生前三度統治瓦拉幾亞公國（Wallachia），年代介於1448年至大約1477年左右去世為止，這個公國位於現今的羅馬尼亞。傳說他常下令以木樁穿刺的方式行刑，人稱「穿刺公」（Vlad the Impaler），與他有關的死亡人數可能多達8萬人以上。19世紀愛爾蘭小說家斯托克（Bram Stoker）以他為靈感寫成1897年名作《德古拉》（Dracula），「德古拉」成了「吸血鬼」的代名詞。