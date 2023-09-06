國民黨總統參選人侯友宜在軍人節就軍人福利提出具體承諾，他表示，如果當選總統會提高軍人薪資，強化個人專才與未來就業的連結，全面檢討《退撫法》及人事升遷制度。前立委郭正亮5日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，中廣董事長趙少康根本主張軍人加薪50％，他自己也贊成志願役月薪4萬起跳。現行三級士官長5萬1，義務役改成2萬6根本不合理。侯友宜要抓到軍公教基本票，有些主張要勇敢提出來，且引起爭議最好！

「我剛剛跟趙少康在一起，他說如果是他選，他就主張軍人加薪50％！我跟你講，士官長以上的軍人也沒幾個！」郭正亮提到，我們現在的三級士官長，他的待遇只有5萬1！住在台北市你怎麼過日子？

郭正亮指出，蔡英文因為要對大學生有交代，義務役起薪2萬6。而我們志願役的兵，他一進去是當二兵，起薪是3萬2，「你覺得這個合理嗎？這完全不合理嗎？我如果是侯友宜，我就說4萬起跳！」最後保家衛國是志願役的兵，義務役當1年就走了，為什麼要給他2萬6？

「我以前當兵，一個月才領3000，義務役憑什麼要領2萬6？什麼邏輯呢？」郭正亮質疑，蔡英文既然拍板2萬6，志願役至少要4萬起跳吧？這個就是一種基本立場的彰顯。侯現在的打法給人家的感覺就是，你為什麼不用力打支持你的人？賴清德的政黨支持度已經78％了，他講話三不五時還是要照顧台獨，還是要罵一下中國大陸，因為他知道這個就是他的基本票。侯的基本票包括軍公教，韓粉裡面就有很多是軍人或退役軍人！

郭正亮直言，就是你有沒有在藍營的基本議題上打得非常用力，讓大家說：這個讚！不是像栗正傑將軍那樣忠黨愛國，就是會支持國民黨的候選人，這個讚，要讓一般人比得出來，你要有個議題讓我說讚！像年金，最可憐的就是教育界的，被砍得最兇，那你就應該去算多少錢，有一些主張要勇敢提出來，而且，引起爭議最好！如果軍改要跟公教的年改分開處理，保證民進黨裡面一堆跟林萬億一樣的人，他就跳出來了！

「跳出來剛好凸顯差別！」郭正亮強調，如果都沒有引起討論，那當然就是執政優勢會發揮作用。