蔡英文總統率團出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，與恩史瓦帝三世在史國首都的「滿都樓國際會議廳」共同見證兩國相關部門簽署3項合作文件，包括《婦女微額貸款循環基金備忘錄》、《高雄市與姆巴巴內市締盟協定》和《海外工程公司與史國石油公司工程總承包合約》。

其中，高雄市長陳其邁也隨團出訪，與史京市長Vusi Tembe簽署《高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市協定》，為深化台灣重要友邦兩國合作關係，高雄市與史國首都姆巴巴內市，雙方針對推動雙語教育、師資以及青年交流，評估具有合作潛力。

姆巴巴內市將成為高雄市第38個姊妹市及友好夥伴城市，兩市未來於姊妹市基礎上，規劃將由符合資格的史國青年至高雄市擔任外籍英語教學人員授課，透過中央與地方協力合作，擴充高雄市雙語教育量能。

高雄市近年來積極打造智慧城市、導入智慧農業成果豐碩，相關經驗也能進一步與友邦交流；兩市未來在教育文化、青年、智慧城市、智慧農業、公共衛生等面向將持續推動實質合作。