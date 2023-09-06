蔡英文總統率團出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，當地時間晚間7點蔡英文赴僑宴致詞時表示，將會修改非洲計畫2.0，蔡英文說，5年前來非洲後，有了非洲計畫，這次第二次來回去就會修改非洲計畫。

蔡英文參加僑宴致詞指出，感謝大家在機場歡迎我們，感受到來自非洲熱情，也很高興有這個機會跟來自非洲各地的鄉親見面，剛剛提到非洲計畫要改一改，上次來過史瓦帝尼後，就有了非洲計畫，這次第二次來你們提醒蠻Timely，回去就修改非洲計畫。

蔡英文說，但是你們要一起改，我們怎麼知道要怎麼改，你們每天在非洲生活，比在台灣的我們更了解非洲計畫如何更完整，她要是沒做完，一定會交接給下一任總統。

蔡英文指出，在台灣有不同政黨但是講到外交，共識程度很高，台灣外交是所有政黨要一起努力，我們也非常期待不分黨派把非洲計畫做好，讓我們在非洲工作可以越來越容易，說不定可以做到下次總統來不是只有到史瓦帝尼，還可以到別的地方去。

蔡英文提到，台灣這幾年經歷過很多事情，新冠肺炎是最大挑戰，還有國際情勢，印太地區有很多挑戰，還是持續發展經濟，在這7年的基礎建設超過以往，可能是十大建設以來最多基礎建設的時候。

蔡英文指出，這幾年氣候變遷，必須把治水和水環境做好，基礎建設能夠讓我們經濟投資環境更好，基礎建設本身也是創造投資，能夠把經濟發展往前推的助力。

舉例來說，開始發展風電，需要很高的投資，相當複雜的技術，這種資本和技術常常來自於先進，而且有風電的產業，開始有風電計畫後，很多國家帶進來是資金和先進的技術，這幾年從外面進來的投資相當可觀，現在歐洲在台灣的投資是最多的，很多都是在風電領域，這也是基礎建設。

蔡英文表示，我們基礎建設在國際評比上一直往前走，整個國家競爭力也因為基礎建設有進步，整體國家競爭力也跟著進步，瑞士洛桑管理學院台灣競爭力從2018年第17名進步到第6名。

蔡英文指出，疫情期間對我們很大考驗，2020年全世界經濟負成長，是少數成長3%的國家，人均GDP也首次超過3萬美元，地方上有很多新的建設，像是高雄市長陳其邁在高雄推動很多建設，台積電到高雄設廠，楠梓產業園區，高雄已經從石化鋼鐵蛻變成高科技產業的城市，中央跟地方合作很重要，跟我們經濟部長王美花共同處理，費了很多心力。