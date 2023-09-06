美國共和黨參院領袖麥康奈近來出現2次僵住不動恍神情況，美國國會醫師今天表示，經過核磁共振造影等檢查，無證據顯示麥康奈罹患癲癇、中風或帕金森氏症。

高齡81歲的麥康奈（Mitch McConnell）7月、8月下旬接連在回應記者提問時突然僵住，茫然恍神約30秒，引發健康疑慮。

美國國會主治醫師摩納翰（Brian Monahan）本月1日曾對外表示，經過問診後，評估麥康奈健康狀況仍可持續工作。他強調，偶發性暈眩在腦震盪復原者中不算少見，也是脫水時可能出現的症狀。

麥康奈3月曾在華府一家飯店募款活動上跌倒，出現腦震盪現象。

摩納翰今天進一步指出，在檢視麥康奈腦部核磁共振造影（MRI）、腦波圖（EEG）及與多位神經科醫師進行全面性評估後，沒有證據顯示麥康奈罹患癲癇、中風或如帕金森氏症等動作障礙性疾病。

麥康奈1985年代表肯塔基州當選聯邦參議員，2007年成為參院共和黨領袖，是歷來任期最長的參院領袖。（編輯：陳政一）1120906