沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布將延長各自減少原油產量和出口量的措施，國際油價聞聲勁揚，不過收盤漲幅縮小。北海布倫特原油價格突破每桶90美元價位，是去年11月以來首見。

紐約市場西德州中級原油的10月期貨價格上漲1.14美元，來到每桶86.69美元。

倫敦市場北海布倫特原油的11月期貨價格上漲1.04美元，來到每桶90.04美元。

法新社報導，倫敦市場北海布倫特原油價格盤中一度上漲超過1.5%，來到90.83美元；紐約市場西德州輕原油價格一度上漲超過2%，來到87.67美元。

沙國和俄國今天稍早表示，將延長自願減量措施至年底，以持續支撐油價。

沙烏地阿拉伯能源部發布聲明說，沙國每天減產100萬桶原油的措施自7月生效，如今將再持續3個月，直到2023年底。俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）也發布聲明說，俄國減少出口量30萬桶的措施也將延長到年底。（譯者：陳政一）1120906