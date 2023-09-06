一名人妻抱怨，家中逢年過節的料理近年都由自己負責，大嫂、二嫂、小姑總會找盡各種理由閃避。最近為了準備中秋節烤肉，本想買現成的烤肉組合回家料理，卻被婆婆嘮叨「市場的肉質比較新鮮，自己醃料也比較健康」，讓人妻事後氣炸，痛批婆婆都一把年紀了，「會因為少吃這一餐就多活個幾年嗎？」

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，每年中秋節家人都會聚在一起烤肉，由於婆婆年紀大了，不再參與逢年過節的備料、做飯。此外，大嫂、二嫂、小姑也會找盡各種理由閃避，表示「手藝不好平常沒在做菜，妳做的比較好吃」，人妻對此直呼，「今年真的不想再一個人去市場買20人份的菜，還要回家自己醃料，大熱天坐在火爐前烤肉。」

人妻透露，原本想訂餐廳，但因顧及婆婆行動不便，後來打算買現成的烤肉組合回家料理，結果婆婆得知此事，居然嘮叨「市場的肉質比較新鮮，自己醃料也比較健康」。此話一出，人妻當下心中不是滋味，事後痛批，婆婆都一把年紀了，「會因為少吃這一餐就多活個幾年嗎？叫妳的兒子、女兒自己做飯啊！」

（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

貼文一出引發熱議，網友相繼表示「妳是嫁進去當瑪麗亞的嗎？嫂嫂、姑姑們都要伺候」、「最煩的是問要吃什麼食物都說隨便，買回來又要說東說西」、「人的善良要用在對的人身上，不用替不知感恩的人著想」、「拒絕出席、安排出去玩，這樣妳會開心很多」、「我真的不能理解，那種不煮、不幫忙還吃得理所當然的人」。

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