由於國際油價和美國公債殖利率攀高，美國股市在長週末後今天收低，不過費城半導體指數微漲。昨天是美國勞動節，股市休市。

道瓊工業指數下滑195.74點或0.56%，收34641.97點。

標準普爾指數下挫18.94點或0.42%，收4496.83點。

那斯達克指數微跌10.86點或0.08%，收14020.95點。

費城半導體指數微漲0.958或0.03%，收3683.794點。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布將延長各自減少原油產量和出口量的措施，國際油價聞聲上揚。北海布倫特原油價格突破每桶90美元價位，是去年11月以來首見。

沙國和俄國今天稍早表示，將延長自願減量措施至年底，以持續支撐油價。

沙烏地阿拉伯能源部發布聲明說，沙國每天減產100萬桶原油的措施自7月生效，如今將再持續3個月，直到2023年底。俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）也發布聲明說，俄國減少出口量30萬桶的措施也將延長到年底。（譯者：陳政一）1120906