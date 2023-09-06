29歲周予天分手席惟倫1年後疑似又有新戀情；時報周刊CTWANT於9月3日直擊他與一位長髮美女夜店一間一間換著玩，體力相當驚人，直到清晨將近5點才終於返回住所，進門前周予天忽然察覺可能被跟拍，但回眸瞄了一眼後，還是帶著長髮美女進入家門，看來與女方關係並不一般。

一名長髮長腿美女在9月2日晚間先自行前往周予天家。（圖／本刊攝影組）

周予天和長髮美女及另一名短髮女一同搭乘多元計程車前往夜店。（圖／本刊攝影組）

抵達夜店門口，周予天快速下車走在前面，長髮女從則隨後跟著。（圖／本刊攝影組）

一行人進入夜店同歡。（圖／本刊攝影組）

9月2日晚間8點20分，一位全身白色裝扮、露出逆天長腿的長髮美女登門拜訪周予天，84分鐘後，又有穿著黑背心搭配黑色長褲的短髮美女，來到周予天家，二女一男就這樣在周家待了超過100分鐘，三人在深夜11點30分鐘出門，一同搭上多元小黃直奔信義區夜店玩耍。

與周予天同行的兩美女換到別的夜店續攤。（圖／本刊攝影組）

周予天體力相當不錯，周末夜晚夜店一間換過一間玩，還與一短髮美女勾肩撫背互動頻繁。（圖／本刊攝影組）

2日深夜11點57分，周予天與兩位漂亮妹妹來到台北市信義區的夜店，坐在前座的周予天一下車便直奔走向夜店門口，兩個美女很自然地跟在他後方，看來相當熟門熟路。他和二位美女先在夜店門口與其他友人會合，然後大夥兒就一同進入夜店。

周予天和一同推出聯名內褲「AC x mumm」的前「台大五姬」余函彌，及其小9歲男友Perry一起步出夜店。（圖／本刊攝影組）

交遊廣闊的周予天，跑趴途中看到張立東，兩人就在路上聊起天來，而跟周予天勾肩搭背的短髮女也在一旁陪聊。（圖／本刊攝影組）

整晚周予天和短髮女玩在一起的時間頗長，但最後女生卻自行先離開 。（圖／本刊攝影組）

結束夜店跑趴行程的周予天，在清晨近5點左右離開，此時長髮美女又再度出現，兩人一起搭車。（圖／本刊攝影組）

次日零點38分，與周予天一同前來的兩位美女走出夜店，想說才41分鐘就結束玩樂行程也實在太快了，才發現她們是要轉往附近的另一家夜店繼續狂歡。約莫半個小時後，周予天走出夜店，同行的還有與周予天一同推出聯名內褲「AC x mumm」的前「台大五姬」余函彌，及其小9歲男友Perry。

周予天帶著同一位長髮美女回到自家，兩人一同進了周予天家門。（圖／本刊攝影組）

在要換一家夜店的路上，周予天巧遇張立東，兩人又聊又抱的看起來很熟，而此時他的女伴則換了另一位短髮美女，整晚周予天和這位穿了亮色背心、搭配粉色T恤與黑色短褲的短髮美女有說有笑，撫背等肢體互動也很多，與張立東告別之後，兩人之後又呼朋引伴轉往第二間夜店續攤。

原本以為周予天與這名短髮美女感覺有譜，沒想到到了3日凌晨2點58分，這位穿了亮色背心的短髮美女竟然先行離開，而周予天直到清晨4點半才結束當晚的夜店歡樂之行，29歲年輕的肉體果然有練過，怎麼都不會累，而且像是捨不得回家似，一夥人又站在路邊開始繼續聊天。

與眾人道別後，周予天和原先一同出門的長髮美女再度一起搭車，坐上多元計程車後座，與他們同車的還有當晚夜店的另一位女子坐在前座。清晨4點54分，此時天空以泛出微光，車子先送周予天和長髮女生回到周予天家，兩人和同車的女友人道別，進門前周予天這才警覺到可能被跟，看了本刊車輛一眼後，仍舊帶著長髮女返家。

對於本刊直擊周予天和長髮美女在夜店至清晨一同返回周予天家，經紀人回應：「當晚就是朋友聚會一起出去玩，女方送周予天回家後，就搭車離開。」

更多 CTWANT 報導