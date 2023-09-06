曾在2004年至2007年間擔任知名靈異節目《暗光鳥新聞》外景主持人的女星馬蓓婕，時報周刊CTWANT接獲爆料，指淡出演藝圈後改名為「馬依潔」的她，竟成了兩岸的名醫，爆料者表示她在台灣與她稱為「先生」的醫生鍾易成招攬投資方開設醫美診所，但她不僅沒有台灣醫生執照卻在台施美容針劑注射，更向投資方稱能以市價10分之1的價格拿到水貨，令人感到憂心。

馬依潔（原藝名馬蓓婕）過去曾是知名靈異節目《暗光鳥新聞》外景主持人。（圖／翻攝自網路）

轉行成為「馬醫師」的馬依潔在自己的履歷上稱有高雄醫學大學、英國劍橋大學整形美容研究院士等學經歷。（圖／讀者提供）

本刊接獲T姓醫師爆料，馬依潔沒有台灣醫生執照卻在台施美容針劑注射，而曾與馬依潔、鍾易成合作的前內部員工L也指出，馬依潔與欲合作的投資者稱能拿到低價的水貨，有投資方表明不同意配合時，她則會進一步鼓吹，認為只要說出價差沒人會拒絕，更在股東會上要求關閉錄音。

馬依潔在履歷上分享與許紹洋合照表明雙方私交甚篤。（圖／讀者提供）

許紹洋、昆凌、林心如、羅志祥等知名藝人都成了馬依潔與鍾易成診所履歷上的明星。（圖／讀者提供）

本刊求證某受害診所前員工L，該員工表示，包括股東以及員工都對鍾易成、馬依潔深信不疑，原因就是兩人的學經歷相當亮眼，員工L指鍾易成打著自己是「聯安醫療集團」股東到處拉投資者，馬依潔更是在股東會上秀出履歷，上頭除了稱自己是高雄醫學大學畢業生，也表示自己擁有英國劍橋大學整形美容研究院士等經歷，但T姓醫師指稱，馬依潔根本沒有台灣醫師執照，卻在大陸、台灣都施以美容針劑注射。

攤開馬依潔的履歷，在一頁「完美技藝 明星朝聖」中她附上許紹洋、昆凌、林心如、羅志祥等知名藝人的照片，更有「明星現場操作視頻」，裡頭則是自己拿著針為某男星施打的影片。此外，馬依潔也放上許紹洋曾發文表示「為了台灣老朋以生日，留在大連兩天」的截圖，再配上許紹洋與自己的合照，特地證明兩人有私交，就這樣，在眾明星的加持下，讓股東、員工都對馬依潔相當信任。

但前員工L表示，在診所籌備期間，鍾易成除了以高價賣給診所二手儀器、更對手術室需要有不斷電設備等基本常識都不清楚，讓員工開始起疑，直到馬依潔到要為診所進水貨一事後更是警覺，才將這些事件逐一上報給投資方，雙方因此在股東會上互相錄音將事件攤開。

本刊將T姓醫師以及員工L的所有指控條列式傳訊詢問醫生鍾易成，鍾易成僅回應，「一切均非事實、若有不實報導、我將採取法律行為、一切交給司法處理，不想濫用媒體資源，感謝，辛苦了」。

此外，本刊記者從昨日晚間5點開始陸續用手機及公司電話打了6通越洋電話給馬依潔，均未接或轉語音，記者同時表明身份欲加馬依潔的三個微信帳號，但都未被接受，只能同樣傳訊息到她的大陸電話號碼，截稿前仍未得到回應。

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