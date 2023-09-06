成語「鷸蚌相爭」真實版上演，但最後結果並沒有「漁翁得利」。國小教師葉志偉近日到海岸邊賞鳥，偶然發現一隻中杓鷸的嘴被赤嘴蛤夾住，他在一旁觀察近40分鐘，見雙方僵持不下，眼看中杓鷸就要被潮水淹沒，他替中杓鷸將赤嘴蛤扳開，才化解這場僵局，葉志偉笑說，這是新版的鷸棒相爭，漁翁未得利。

葉志偉2日於個人臉書指出，當天到彰化海岸，潮水快漲到堤岸邊時，發現一隻中杓鷸以怪異姿勢從沙灘飛到消坡塊縫隙，他用望遠鏡察看，發現中杓鷸細長的鳥喙被赤嘴蛤緊緊咬住，他想看是中杓鷸贏，還是赤嘴蛤贏。

但葉志偉觀察近40分鐘，似乎是赤嘴蛤贏面較大，因赤嘴蛤的體型大、重量夠，導致中杓鷸無法順利飛行，甚至被潮水逼到堤岸邊，眼看再過沒多久，中杓鷸恐要被潮水淹沒而亡，這景象讓他非常掙扎。

中杓鷸被赤嘴蛤夾住，無法自由飛行。（圖／葉志偉授權提供）

中杓鷸幾乎快被潮水淹沒。（圖／葉志偉授權提供）

因葉志偉認為，不應干擾大自然生態發展，另一方面覺得看中杓鷸被潮水淹死，晚上一定會做惡夢。但他距離中杓鷸停棲位置，大約有50至60公尺，若動作稍微慢點，就會濕透。

他替中杓鷸解危。（圖／葉志偉授權提供）

赤嘴蛤被扳開放回大海。（圖／葉志偉授權提供）

葉志偉用最快的速度到中杓鷸旁，只見中杓鷸已完全沒有移動能力，他一手抓住後趕緊回到堤岸上，用手指把赤嘴蛤扳開放回大海，中杓鷸重獲自由就快速飛走了，直呼這天下午在彰化海岸改寫鷸蚌相爭，漁翁得利的故事。