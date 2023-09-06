郭書瑤出道時憑著甜美外型與傲人身材，與一句「殺很大」廣告台詞爆紅，並獲得「宅男女神」的封號，轉戰戲劇圈表現亮眼；感情部分，她曾與男星金陽、王以綸交往，之後再也沒有新戀情消息，如今她遭直擊深夜視訊27歲大陸男星宗子杰。

根據《鏡週刊》報導，郭書瑤日前與好友茵聲、婁峻碩、焦凡凡現身台北某家火鍋店用餐，結束後近凌晨1點郭書瑤獨自散步回家，過程中她與大陸男星宗子杰視訊，聊了將近一小時的時間。

據悉，郭書瑤與宗子杰是因拍攝新加坡電影《流氓驅魔師》而熟識，兩人過去受訪時，宗子杰稱讚郭書瑤在她心中是個「很厲害的女演員」，人也很好，拍攝時會請教她，郭書瑤也提到，自己因為工作回台灣時，宗子杰會抽出時間與她討論劇本，建議哪個地方必須加強，且「拍戲之前2、3個星期，他加我IG，到公司開會時，子杰也會傳短訊叮嚀：『公司的冷氣較冷，記得帶外套。』」形容宗子杰是個「很暖的男生」。

對於兩人的戀情，郭書瑤經紀人回應，兩人是好朋友，在新加坡拍戲時整個劇組都很融洽，不是跨國戀的關係「她跟很多人都可以聊上1個小時」，經紀人表示雙方目前都各自投入新劇拍攝，要等明年電影宣傳的時候，才有機會一起工作。