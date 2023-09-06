今天台灣仍位於大低壓帶中，天氣不穩定，南部及花東整天有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨機率也高，午後易有大雷雨伴隨劇烈天氣，類似的天氣將持續至周五（8日）。周六（9日）北部天氣轉趨穩定，中南部仍有局部陣雨或雷雨。至於昨晚生成的第13號颱風鴛鴦在琉球東南方海面，順著導引氣流以時速32公里飛快向東北方前進，對台灣沒有影響。

中央氣象局表示，今天南部及花東整天有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨機率也高。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周五受季風低壓環流影響，水氣仍多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，午後易有局部大雷雨伴隨劇烈天氣；山區連日大量降雨，應注意坍方、落石、土石流發生，平地也應注意積水。今各地氣溫：北部24至32度、中部24至33度、南部24至33度、東部23至33度。

周六季風低壓的水氣帶漸往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，北部天氣穩定，早晚氣溫稍降。周日至下周二微弱東北風影響，迎風面東北部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」與歐洲系集模式模擬皆顯示，鴛鴦颱風在琉球東南方海面，順著導引氣流以時速32公里飛快向東北方前進，對台無威脅，邊緣擦過日本東側近海或影響陸地仍待觀察。