國慶慶籌會4日公布了今年國慶主題，為「民主台灣 堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，但卻被質疑，中華民國4字再度消失，引發外界熱議。對此，國民黨台北市立委參選人、市議員游淑慧嘲諷，民進黨為了騙深綠民眾的選票，保留了台獨主張，為了要中間選票，又會把中華民國的「外套」給披上，「就這樣穿穿脫脫…精神分裂。」

今年國慶主題沒有「中華民國」4字引發了批評，如國民黨總統參選人侯友宜4日在臉書發文強調，政府不該帶頭遺忘，甚至刻意抹滅；國民黨台北市立委參選人羅智強昨（5）日則狠酸，民進黨總統參選人賴清德不久前才剛說「台灣並無所謂的獨立路徑」，結果現在中華民國4字又不見，賴「果然是姓Lie。」

游淑慧昨在政論節目《少康戰情室》表示，國慶主題怎麼設計，其實是形式主義，去算蔡英文說了幾次「中華民國」，也沒那麼重要，一個國家領導人如果惺惺作態、扭扭捏捏，甚至有點精神分裂，「這個才是危險。」

游淑慧直言，如果民進黨覺得中華民國已經主權獨立，那台獨黨綱就要修掉，然而，前者不僅沒修掉，賴清德「偶爾還要假裝自己是台獨金孫」，目的就是要騙深綠民眾的選票，但到了選舉前，為了要中間選票，賴又會把中華民國的「外套」給披上，「就這樣穿穿脫脫…精神分裂。」

游淑慧狠酸，民進黨很像影視作品中外遇的男性，面對台獨基本教義派時，會說台獨是最終目標、中華民國早就沒了，但到了要選舉時，又會說「我們是中華民國」。她認為，一個國家領導人需要把話說清楚，如果賴清德到選舉時，才說中華民國主權獨立，那會是件很可悲的事，因為連「台獨金孫」自己都嫌棄台獨主張。

針對質疑，慶籌會祕書長、內政部次長花敬群解釋，整個活動標題全稱是「中華民國各界慶祝112年國慶」，最前面4個字就是中華民國，外界不必過度擔憂，他也提到，「TAIWAN NATIONAL DAY」名稱很簡潔，國人接受度很高，因此今年繼續沿用。另外，行政院副院長鄭文燦強調，主視覺可以有不同表現，但不會改變台灣是中華民國政府的事實。