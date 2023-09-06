久坐是上班族常有的工作方式，對身體的傷害不僅是發胖，還會引發各種慢性病、甚至癌症。大腸直腸外科醫師陳致一表示，近一半久坐族有便秘和痔瘡困擾，全台有525萬人有便秘問題，前5名分別為行銷企劃人員、助理及秘書、專櫃銷售人員、餐廳服務生、老師。

義大醫院大腸直腸外科主治醫師陳致一在臉書粉專《腸在我心 陳致一醫師》及其個人網站表示，正常排便頻率為1天3次～3天1次，若頻率更低就得留意。此外，排便需要很用力、不太順暢，且會有大不乾淨、殘便的感覺，形狀乾硬呈現一粒一粒的都要注意了。

他說明，近一半的久坐族有便秘和痔瘡困擾，便秘可分為「原發性」及「次發性」，前者與纖維攝取量不足、水分不足及腸胃蠕動緩慢有關；後者則是其他疾病間接引起或藥物引起，像是過度使用瀉藥，停藥時反而會造成反彈性便秘。

他表示，全台灣超過525萬人有便秘問題，一年吃掉4.6億顆藥。台灣營養基金會曾調查發現，台灣受便秘之苦職業，前5名分別是行銷活動企劃人員（57.9%）、助理及秘書（57.1%）、專櫃銷售人員（54.4%）、餐廳服務生（52.9%）、老師（51.7%）。其中女性：男性的患病率為3：1，女生需要更加注意。

他提供解決便秘、痔瘡的4個妙招：

1. 多攝取纖維：纖維有助於軟化糞便使其順利通過大腸排出，也可維持消化道中細菌的生態平衡。

2.多喝水：若身體沒有足夠水分，會排出硬而乾燥的糞便，因此要補充足夠的水分，以避免便秘或痔瘡。

3.補充益生菌：益生菌通常被稱為好的細菌，可改善腸胃道健康、提升免疫力、促進新陳代謝和加速腸胃道蠕動。

4.多運動：有氧運動會加快呼吸和心率，有助於刺激腸道肌肉的收縮、排出糞便。運動也可以帶動腸道和骨盆的血流，使血液循環更順暢，就減少得到痔瘡和便秘的風險。